Правляча партія Іспанії за тиждень програє вибори

За лідера опозиційної Народної партії готові віддати голоси 45,4% виборців, тоді як за кандидата від правлячої Іспанської соціалістичної робочої партії Альфредо Переса Рубалкабу - 30,9%.

За оцінками незалежних експертів, опозиція може отримати від 192 до 196 місць у парламенті, а правляча партія - не більше 113.

Така розстановка сил показує, що за роки економічної кризи багато іспанців розчарувалися в нинішньому уряді соціалістів.

Парламентські вибори пройдуть в Іспанії 20 листопада.

Лідер партії, яка отримає більшість, сформує і очолить новий уряд.

Головними темами кандидатів є шляхи виходу з тяжкої економічної кризи, в якій опинилася країна, і боротьба з безробіттям.

Рахой звинувачує правлячу партію у нездатності зупинити зростання безробіття, яке досягло рекордного рівня - 21,52%, і спад в економіці.

Рубалкаба в свою чергу заявляє, що в разі перемоги буде добиватися відстрочки на два роки (до 2015) вимоги ЄС скоротити бюджетний дефіцит Іспанії до 3% ВВП.