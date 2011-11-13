Правляча партія Іспанії за тиждень програє вибори
19:21, 13 листопада 2011Світ
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У країні криза
Кандидат від Народної партії Іспанії Маріано Рахой впевнено, як свідчать дані опитувань, лідирує за тиждень до загальних парламентських виборів у країні, повідомляє РІА "Новости".
За лідера опозиційної Народної партії готові віддати голоси 45,4% виборців, тоді як за кандидата від правлячої Іспанської соціалістичної робочої партії Альфредо Переса Рубалкабу - 30,9%.
За оцінками незалежних експертів, опозиція може отримати від 192 до 196 місць у парламенті, а правляча партія - не більше 113. Така розстановка сил показує, що за роки економічної кризи багато іспанців розчарувалися в нинішньому уряді соціалістів.
Парламентські вибори пройдуть в Іспанії 20 листопада. Лідер партії, яка отримає більшість, сформує і очолить новий уряд.
Головними темами кандидатів є шляхи виходу з тяжкої економічної кризи, в якій опинилася країна, і боротьба з безробіттям. Рахой звинувачує правлячу партію у нездатності зупинити зростання безробіття, яке досягло рекордного рівня - 21,52%, і спад в економіці. Рубалкаба в свою чергу заявляє, що в разі перемоги буде добиватися відстрочки на два роки (до 2015) вимоги ЄС скоротити бюджетний дефіцит Іспанії до 3% ВВП.
За оцінками незалежних експертів, опозиція може отримати від 192 до 196 місць у парламенті, а правляча партія - не більше 113. Така розстановка сил показує, що за роки економічної кризи багато іспанців розчарувалися в нинішньому уряді соціалістів.
Парламентські вибори пройдуть в Іспанії 20 листопада. Лідер партії, яка отримає більшість, сформує і очолить новий уряд.
Головними темами кандидатів є шляхи виходу з тяжкої економічної кризи, в якій опинилася країна, і боротьба з безробіттям. Рахой звинувачує правлячу партію у нездатності зупинити зростання безробіття, яке досягло рекордного рівня - 21,52%, і спад в економіці. Рубалкаба в свою чергу заявляє, що в разі перемоги буде добиватися відстрочки на два роки (до 2015) вимоги ЄС скоротити бюджетний дефіцит Іспанії до 3% ВВП.
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