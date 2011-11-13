В Італії новий прем'єр-міністр

20:45, 13 листопада 2011
Світ
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Заява з президентського палацу

ПрезидентІталіїДжорджоНаполітанопризначивекономіста, екс-головуАнтимонопольногокомітету ЄС68-річногоМаріоМонтіновим прем'єр-міністромкраїни, йдетьсявзаявіпрезидентськогопалацу.

Таке рішенняглавадержавиухвалив післяконсультаційз парламентськимипартіямиі групами, головамидвохпалатпарламенту,колишнімипрезидентамиІталії тасенаторами, які маютьдовічнийстатус.

ВІталіїрозраховують,що новийкабінет будесформованийдо відкриттяфондовихринків упонеділок.

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