В Італії новий прем'єр-міністр
20:45, 13 листопада 2011Світ
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Заява з президентського палацу
ПрезидентІталіїДжорджоНаполітанопризначивекономіста, екс-головуАнтимонопольногокомітету ЄС68-річногоМаріоМонтіновим прем'єр-міністромкраїни, йдетьсявзаявіпрезидентськогопалацу.
Таке рішенняглавадержавиухвалив післяконсультаційз парламентськимипартіямиі групами, головамидвохпалатпарламенту,колишнімипрезидентамиІталії тасенаторами, які маютьдовічнийстатус.
ВІталіїрозраховують,що новийкабінет будесформованийдо відкриттяфондовихринків упонеділок.
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