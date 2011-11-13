У Лівії четверту добу триває сутичка повстанських угруповань

У Лівії неподалік столиці Тріполі в неділю вже четвертий день тривала сутичка двох збройних угруповань, які ворогують між собою, повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив у неділю голова нової влади країни, Національної тимчасової ради Лівії, Мустафа Мохаммед Абдель-Джаліль, його Рада протягом вихідних влаштувала переговори старійшин із цих місцевостей, і суперечка вже владнана. Але в той час, коли він виступав із заявою, бій далі тривав.



За повідомленнями, це найсерйозніша наразі бойова сутичка від захоплення в полон і смерті колишнього лівійського лідера Муаммара аль-Каддафі минулого місяця. В боях між вихідцями з двох місцевостей, що ворогують, за цей час уже загинули не менш як шестеро людей.



Раніше представники нової влади Лівії визнавали, що не мають змоги швидко роззброїти численні угруповання, які брали участь у громадянській війні, яка тривала вісім місяців і врешті призвела до повалення влади Каддафі.