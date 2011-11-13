Ізраїль готує удар по Ірану, не питаючи у США

Ізраїль тримає в секреті від США свої плани можливої ​​атаки на ядерні об'єкти Ірану. Країна відмовилася дати гарантії президенту Бараку Обамі, що попередить Вашингтон заздалегідь про удар по іранській ядерній інфраструктурі.

"Це посилило побоювання з приводу того, що Ізраїль самостійно планує операцію і проведе атаку вже наступного літа", - пише лондонський тижневик Sunday Telegraph.

"Обама отримав відмову, коли минулого жовтня зажадав від Ізраїлю надання конфіденційних гарантій, що удар по Ірану не буде здійснений без вчасного попередження Білого дому. Це свідчить про те, що Ізраїль більше не шукає дозволу від Вашингтона на свої дії щодо Тегерана", - цитує англійських колег газета Сегодня.

При цьому тижневик стверджує, що "Ізраїль втратив надію на можливість знайти дипломатичне рішення" щодо ядерної енергетичної програми Ірану. Тижневик також повідомляє, що два тижні тому Ізраїль провів випробування балістичної ракети, здатної досягти іранської території. Це перше подібне випробування з 2008 року.

Згідно з опублікованими раніше даними джерел у британській розвідці, Ізраїль може атакувати Іран ближче до Різдва або Нового року.