У Польщі розбився літак з Італії

Трагедія під Катовіце

ЛітакCirrus, що летіввнеділю ввечеріз Італіїдо Польщі, розбивсязашістькілометріввід міжнародногоаеропорту впольському містіКатовіце- загинуличетверо осіб,повідомилажурналістампрес-секретаррегіональної службипорятунку.



"Четверолюдей, що буливлітаку, загинули", -сказалапрес-секретар. КатастрофасталасяпоблизунаселеногопунктуЖиглін.



Намісцеподії виїхали12 пожежнихбригаді службапорятункуаеропорту. За інформацієюпрес-секретаряаеропорту"Катовіце-Пижовіце", "пілотлітаканапідході доаеропортуповідомивпро проблеми здвигуном, післячого літакзникз радарів", повідомляєРІАНовости.

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