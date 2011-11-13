У Польщі розбився літак з Італії
23:47, 13 листопада 2011Світ
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Трагедія під Катовіце
ЛітакCirrus, що летіввнеділю ввечеріз Італіїдо Польщі, розбивсязашістькілометріввід міжнародногоаеропорту впольському містіКатовіце- загинуличетверо осіб,повідомилажурналістампрес-секретаррегіональної службипорятунку.
"Четверолюдей, що буливлітаку, загинули", -сказалапрес-секретар.
КатастрофасталасяпоблизунаселеногопунктуЖиглін.
Намісцеподії виїхали12 пожежнихбригаді службапорятункуаеропорту.
За інформацієюпрес-секретаряаеропорту"Катовіце-Пижовіце", "пілотлітаканапідході доаеропортуповідомивпро проблеми здвигуном, післячого літакзникз радарів", повідомляєРІАНовости.
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