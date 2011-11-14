Нова експедиція МКС за дві години стартує з Байконура

Два російскі космонавти та астронавт НАСА

Запускнової експедиціїнаМіжнароднукосмічнустанцію (МКС) призначений наранокпонеділказ "гагарінського"стартового майданчикаБайконура,повідомивРІА"Новини"представникРоскосмосу.



"Стартракети-носія"Союз-ФГ"зпілотованимкораблемСоюзТМА-22 призначенона 14листопада в8.14мск", -сказавспіврозмовникагентства.



Відділеннякораблявід третього ступеняракети-носія "Союз-ФГ" запланованена8.23мск.СтиковкаСоюзуТМА-22 зМКСнаміченанаранок 16листопада вавтоматичномурежимі.



Цимзапускомзавершитьсяексплуатаціякораблівсерії Союз-ТМА.Назмінуїм поступовоприходять "цифрові"пілотованікораблісеріїСоюзТМА-М.Заразідутьльотно-конструкторськівипробування СоюзуТМА-02М, якийпристикованийдоМКС.



Якочікується, новийекіпаж ускладікосмонавтівРоскосмосуАнтонаШкаплеровата АнатоліяІванишина,атакожастронавтаНАСАДеніелаБьорбенкапроведенаМКС37експериментів.Зокрема, російськічлениекіпажузапустять усамостійнийполітмікросупутник"Чибіс" длядослідженнягроз.Термінактивноїроботи "Чибіса" повиненскласти неменше двохроків.

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