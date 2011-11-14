Папу Римського запрошують до Білорусі

05:57, 14 листопада 2011
Світ
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До Мінська приїхав представник Ватикану

АрхієпископМінсько-МогилевськийТадеушКондрусевичзапросивПапуРимськоговідвідати Білорусь, повідомляєРІА"Новости" зпосиланнямнапрес-службуархиєпархії.

Післябогослужіння,якеочолив унеділю вмінськомукатолицькомукафедральномусоборіголоваПапськоїради зі сприянняхристиянській єдностікардиналКуртКох, архієпископпопросивйого передатиБенедиктуXVIзапрошеннявідвідати Білорусь.

Такимчином,Кондрусевичпоновив запрошення, зробленепонтифікувгрудні2009 року,колибілоруськієпископиперебуваливРимі звізитомad limina apostolorum("до апостольськихпорогів")і зустрічалися зПапоюРимським.

РазомзкардиналомКохомв недільнійлітургіїбрали участь усієпископиБілорусії.

У неділюкардиналтакож відвідавправославнийкафедральнийсоборвМінську.

Ватиканськийієрархпід часперебуваннявБілорусівізьмеучастьу конференції,присвяченійправославно-католицькому діалогу, і проведепереговори зпредставникамиРосійської православноїцеркви.

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