Папу Римського запрошують до Білорусі
До Мінська приїхав представник Ватикану
АрхієпископМінсько-МогилевськийТадеушКондрусевичзапросивПапуРимськоговідвідати Білорусь, повідомляєРІА"Новости" зпосиланнямнапрес-службуархиєпархії.
Післябогослужіння,якеочолив унеділю вмінськомукатолицькомукафедральномусоборіголоваПапськоїради зі сприянняхристиянській єдностікардиналКуртКох, архієпископпопросивйого передатиБенедиктуXVIзапрошеннявідвідати Білорусь.
Такимчином,Кондрусевичпоновив запрошення, зробленепонтифікувгрудні2009 року,колибілоруськієпископиперебуваливРимі звізитомad limina apostolorum("до апостольськихпорогів")і зустрічалися зПапоюРимським.
РазомзкардиналомКохомв недільнійлітургіїбрали участь усієпископиБілорусії.
У неділюкардиналтакож відвідавправославнийкафедральнийсоборвМінську.
Ватиканськийієрархпід часперебуваннявБілорусівізьмеучастьу конференції,присвяченійправославно-католицькому діалогу, і проведепереговори зпредставникамиРосійської православноїцеркви.