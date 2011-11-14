Прокурор просить розстріляти обвинувачених у теракті в Мінську

Заступник генерального прокурора Білорусі Олексій СТУК просить засудити Дмитра КОНОВАЛОВА і Владислава КОВАЛЬОВА, обвинувачених у скоєнні квітневого теракту в мінському метро, до страти.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Страта в Білорусі припускає розстріл.

Прокурор вважає винними Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА в цілому ряду злочинів і вимогу остаточного покарання він сформував з покарань, які просив призначити за кожною конкретною статтею.

Зокрема, за різними статтями він просив засудити Д.КОНОВАЛОВА до трьох, п`яти, чотирьох, п`яти, п`яти, чотирьох, п`яти, чотирьох, п`яти, п`яти, 15, 20 років позбавлення волі, а також до страти.

В.КОВАЛЬОВА прокурор просив засудити до трьох місяців арешту, одного, трьох, а також чотирьох разів по п`ять років позбавлення волі і до страти.

"Обставин, які б пом`якшували провину обвинувачених, немає. Обтяжливою обставиною є скоєння злочину в стані алкогольного сп`яніння", - додав прокурор.

У той же час мати В.КОВАЛЬОВА Любов КОВАЛЬОВА не вірить у причетність до теракту свого сина. "У теракти хлопчиська не грають, максимум у петарди. Вважаю, що мій син не винен", - сказала Л.КОВАЛЬОВА у розмові з журналістами зі сльозами на очах. За її словами, під час судового розгляду було очевидним, що покази свідків стосовно одного й того ж епізоду розходяться кардинально.

"Немає збігів, і істина слідством не встановлена", - упевнена мати обвинуваченого.

На її думку, справа сфабрикована, щоб приховати дійсних злочинців. Л.КОВАЛЬОВА також підкреслила, що суд упереджено ставиться до обвинувачених, займаючи сторону звинувачення.

Не всі потерпілі внаслідок теракту вірять у винуватість Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА. Виступаючи на суді після прокурора, одна з потерпілих Людмила ЖЕЧКО заявила, що за терактом "стоять інші люди". "Я не вірю в те, що двоє цих недоучених токарів-слюсарів могли таке зробити", - сказала вона.

Білорусь - єдина європейською країна, в якій досі застосовується страта. Минулого року було винесено два смертні вироки і стільки ж виконано.

*** Як відомо, теракт забрав життя 15 чоловік, понад 200 були госпіталізовані. Вибух прогримів 11 квітня ввечері в годину пік на станції метро "Жовтнева". Д.КОНОВАЛОВ і В.КОВАЛЬОВ були затримані білоруськими спецслужбами через добу після вибуху. Суд над ними розпочався 15 вересня.

Обвинуваченим також інкримінуються вибух у під`їзді будинку у Вітебську в 2000 році, вибух у під`їзді у Вітебську в 2001 році, вибух на фасаді будівлі бібліотеки у Вітебську влітку 2002 року, перший вибух з потерпілим був скоєний у 2003 році. Також Д.КОНОВАЛОВ звинувачується в підпалі кіоску і замаху на підпал іншого кіоску, двох вибухах на залізничній станції у Вітебській області, підпалі автомашини, вибуху у Вітебську на зупинці громадського транспорту в 2005 році, і вибуху у тому ж році у Вітебську біля літнього кафе, внаслідок якого людям були заподіяні тілесні ушкодження. Крім того, Д.КОНОВАЛОВ звинувачується в тому, що в 2008 році скоїв вибух у Мінську, внаслідок якого було поранено 59 чоловік.