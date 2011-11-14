Євросоюз посилив санкції проти Сирії

Рада закордонних справ Європейського Союзу ухвалила рішення посилити обмежувальні заходи проти Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради.

Зокрема, розширено на 18 осіб список людей, яким заборонено в`їзд до ЄС і активи яких у Європі буде заморожено.

Таким чином, загальна кількість громадян Сирії, в`їзд до Євросоюзу яким заборонено й чиї активи залишаються замороженими, досягла 74.

Крім того, зберігається рішення про заморожування активів 19 компаній Сирії.

Рада закордонних справ ЄС також заборонила Європейському інвестиційному банку надавати кредити Сирії в рамках раніше узгоджених проектів для цієї країни.