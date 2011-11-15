Качинський проти вступу Польщі до єврозони

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав КАЧИНСЬКИЙ заявляє про загрозу демократії у невеликих державах Європейського Союзу через можливу зміну установчих документів ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю виданню Nasz Dziennik.

За словами Я.КАЧИНСЬКОГО, останні тенденції у Євросоюзі свідчать про позбавлення суверенності держав-членів, "які не мають серйозних козирів", згадавши серед них Грецію.

"Греки фактично перестали бути громадянами, а держава, у якій вони живуть - суверенною та демократичною. Президент (Франції) Ніколя САРКОЗІ та канцлер (ФРН) Ангела МЕРКЕЛЬ сказали, що у Греції ні виборів, ні референдуму не має бути, і так діється", - зауважив він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ назвав дуже небезпечними такі тенденції, адже «такі держави, як Польща, будуть повністю підпорядкованими, а демократія стане фікцією».

«Якби ми зараз функціонували у системі запровадження євро, то в умовах кризи нас спіткала би доля країн Балтії: падіння рівня ВВП, обвал експорту з усіма його наслідками. Євро має не лише економічні, але, звичайно, політичні наслідки... Спільна валюта виявилася би корисною у першу чергу для Німеччини, а Польщу зробила б тотально підпорядкованою», - заявив Я.КАЧИНСЬКИЙ (Польща, яка приєдналася до Євросоюзу у 2004 році, взяла на себе зобов`язання приєднатися до єврозони - УНІАН).

Довідка УНІАН. Про потребу зміни установчих документів Євросоюзу минулого тижня заявила А.МЕРКЕЛЬ, яка пояснила це необхідністю "відповідати на нові виклики світу, який змінюється".