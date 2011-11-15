Качинський проти вступу Польщі до єврозони

00:42, 15 листопада 2011
Світ
1519 0

"Спільна валюта вигідна Німеччині"

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав КАЧИНСЬКИЙ заявляє про загрозу демократії у невеликих державах Європейського Союзу через можливу зміну установчих документів ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю виданню Nasz Dziennik.

За словами Я.КАЧИНСЬКОГО, останні тенденції у Євросоюзі свідчать про позбавлення суверенності держав-членів, "які не мають серйозних козирів", згадавши серед них Грецію.

"Греки фактично перестали бути громадянами, а держава, у якій вони живуть - суверенною та демократичною. Президент (Франції) Ніколя САРКОЗІ та канцлер (ФРН) Ангела МЕРКЕЛЬ сказали, що у Греції ні виборів, ні референдуму не має бути, і так діється", - зауважив він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ назвав дуже небезпечними такі тенденції, адже «такі держави, як Польща, будуть повністю підпорядкованими, а демократія стане фікцією».

«Якби ми зараз функціонували у системі запровадження євро, то в умовах кризи нас спіткала би доля країн Балтії: падіння рівня ВВП, обвал експорту з усіма його наслідками. Євро має не лише економічні, але, звичайно, політичні наслідки... Спільна валюта виявилася би корисною у першу чергу для Німеччини, а Польщу зробила б тотально підпорядкованою», - заявив Я.КАЧИНСЬКИЙ (Польща, яка приєдналася до Євросоюзу у 2004 році, взяла на себе зобов`язання приєднатися до єврозони - УНІАН).

Довідка УНІАН. Про потребу зміни установчих документів Євросоюзу минулого тижня заявила А.МЕРКЕЛЬ, яка пояснила це необхідністю "відповідати на нові виклики світу, який змінюється".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter