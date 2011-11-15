Білоруська опозиція переходить з вулиць на подвір'я

Організатори Народних зборів у Білорусі закликають продовжити кампанію й проводити збори там, де це зручніше й безпечніше – у дворах будинків, у приміщеннях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сказав журналістам один із ініціаторів Народних зборів Віктор ІВАШКЕВИЧ.

Він повідомив, що Народні збори поки не планується проводити у вигляді загальнореспубліканських і загальноміських акцій.

«Організовуватимемо по будинках, у дворах, мікрорайонах, там, де є ініціативні люди. Така форма проведення акції зберігатиметься до тих пір, доки не будуть створені групи підтримки вимог учасників Народних зборів, які б включали близько 10% жителів. Тоді люди зможуть об`єднуватися в загальні міські комітети й приймати рішення про акції протесту», - підкреслив В.ІВАШКЕВИЧ.

За його словами, Народні збори не дають планованого ефекту. «Хоча люди підтримують наші вимоги, морально схвалюють наші дії, але виходити на вулиці поки бояться. Спочатку Народні збори були не формою протесту, а способом організації людей для його виразу, для боротьби за свої права», - сказав В.ІВАШКЕВИЧ.

Він переконаний, що в країні є велика група людей, незадоволених діями влади. «Це очевидно. Також очевидно, що люди залишаються наодинці зі своїми проблемами, з якими стикаються щодня», - підкреслив В.ІВАШКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Народні збори в Білорусі пройшли 8 жовтня і 12 листопада. У жовтні акція відбулася приблизно в 10 містах, у листопаді – лише в трьох. У Мінську на захід прийшли близько 50 осіб, у Гомелі – близько 70, у Барановичах – приблизно 30.