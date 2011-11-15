Вибори президента Молдови провалилися, не почавшись

Вибори президента Молдови, намічені на 18 листопада, можуть бути перенесені на іншу дату через відсутність зареєстрованих кандидатів.



Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському парламенті, закінчився останній день для подання документів на реєстрацію кандидатів на посаду президента на виборах 18 листопада, проте до спеціальної парламентської комісії з організації та проведення виборів не надійшло жодної заявки для реєстрації. Тепер спеціальна юридична комісія дасть правову оцінку ситуації, і дата виборів може бути перенесена парламентом.



Молдова - парламентська республіка, президента тут обирають депутати трьома п'ятими голосів (мінімум 61 із 101 депутата).



В останній день реєстрації лідери Ліберально-демократичної, Демократичної та Ліберальної партій, що входять до правлячого альянсу "За європейську інтеграцію" (АЄІ-2), не зуміли дійти спільного рішення і висунути кандидата, пояснює РІА "Новости". Щоб набрати необхідний 61 голос, потрібно було домовитися з групою з трьох депутатів, що вийшли з фракції комуністів.



Ті готові були голосувати разом з АЄІ-2 за позапартійного кандидата. Таким вони назвали екс-прем'єр-міністра країни Зінаїду Гречану. Проте лідер Ліберальної партії Міхай Гімпу відразу заявив "ні". Спікер парламенту Маріан Лупу був спільною кандидатурою альянсу на президентське крісло. Але троє екс-комуністів категорично відмовилися голосувати за нього.