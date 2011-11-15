Країни ЄС підтримали євроінтеграцію Грузії

Міністр закликав не забути й про Україну

У БрюсселіназасіданніРадиу закордоннихсправах Євросоюзу8 країнЄСза ініціативоюЛитвипідписалилист, адресованийчотирьомєврокомісарам.Документпідписали главиМЗСБолгарії, Чехії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Польщіта Румунії,повідомляєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнапрес-службулитовськогоМЗС.



Автори листазвертаютьувагуна досягнутийГрузієюпрогресу виконаннірекомендацій ЄСі закликаютьприступитидо переговорівпро укладення зцією країноюдоговорупровільну торгівлю табезвізовий режим.



МіністрзакордоннихсправЛитвиАудронісАжубалісу своємувиступівказавнаважливість допомогиЄСтретім країнам, що йдутьпошляхудемократії.Прицьомувінпідкреслив,що ступіньспівробітництваповинна залежативід успіхівтієїчи іншої країниу вдосконаленнісвоїх законівта управління.



А.Ажубалісзакликавдо більштісного партнерства зУкраїною,Грузією іМолдовою.

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