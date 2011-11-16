Хто добре їздить в Америку, має отримати 10-річну візу

Україна порушуватиме перед США питання щодо можливості надання окремим категоріям українських громадян десятирічних багаторазових американських віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Зараз ми ставимо питання, щоб люди, які вже мають п’ятирічну візу і не порушували американське законодавство, мали можливість отримати десятирічну візу», - сказав він.

За його словами, це питання зокрема буде обговорюватися в ході консульських консультацій між Україною і США, що відбудуться незабаром за участю заступника міністра закордонних справ України Павла КЛІМКІНА.