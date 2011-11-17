Путін про газ, транзит, Фукусіму та інтереси Німеччини

Будівництво другої нитки газопроводу «Північний потік» може бути завершено раніше наміченого терміну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав у ході зустрічі з представниками німецьких ділових кіл.

«До речі кажучи, друга нитка – ми вже пів-маршруту пройшли, вже морем. Пів-маршруту вже пройдено: швидше за все, навіть буде раніше здійснений проект, ніж ми планували. Принаймні, в строк, як мінімум, в строк», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що це буде ще одним серйозним кроком із стабілізації енергетичного ринку Європи.

«Ви добре знаєте, скільки з цього приводу було шуму, дебатів і у Федеративній Республіці, і в інших країнах. Але коли в інших країнах, які одержували гроші за транзит, якось шуміли з цього питання, я ще можу собі уявили, а чому шуміли в Германії, я не можу зрозуміти досі. Незрозуміло абсолютно!», - сказав він.

«Цей проект абсолютно очевидно в національних інтересах Німеччини – і Росії, звичайно, і Німеччині», - підкреслив В.ПУТІН.

Він зазначив, що ніхто не знав, що в Германії буде ухвалено рішення про припинення роботи ядерних атомних електростанцій після аварії на «Фукусімі» в Японії, але вже тоді було ясно, що цей проект необхідний для Європи.

«Сьогодні він став дійсно загальноєвропейським. У ньому бере участь не тільки російська компанія, дві німецьких, але і голландська, і французька. Споживачі будуть не лише в континентальній Європі, але й, швидше за все, у Великій Британії», - зазначив він, підкресливши, що це загальне велике досягнення.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в експлуатацію введена перша нитка газопроводу «Північний потік».

Довідка УНІАН: Газопровід на морській ділянці Виборг - Грайфсвальд (офіційний кінцевий пункт; безпосередній вихід на сушу та основні технічні споруди розташовані в м. Любміні) завдовжки 1128 км матиме дві паралельні гілки, розраховані на постачання 55 млрд. куб. м газу за рік. «Північним потоком» російський природний газ доставлятиметься безпосередньо німецьким і європейським споживачам.

Сировинна база «Північного потоку» - Південно-Російське і Штокмановське родовища.

Урочисте закладення газопроводу відбулося 9 грудня 2005 р. в селищі Бабаєве Вологодської області.

6 вересня 2011 року Володимир ПУТІН дав старт подачі технологічного газу на морську ділянку газопроводу «Північний потік» на газокомпресорній станції «Портова», що є кінцевою точкою магістрального газопроводу Грязовець-Виборг, в якій він з`єднується з "Північним потоком".

Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р. Будівництво газопроводу «Північний потік» веде Nord Stream AG – спільне підприємство, власниками якого є «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабільний») /Wintershall Holding GMBH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.