Російський сенатор пропонує створити суд з прав людини

Член Ради Федерації Росії Олександр ТОРШИН пропонує створити в Співдружності Незалежних Держав суд із прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це О.ТОРШИН сказав учора в Держдумі в ході круглого столу «За Союз».

«Хотів би висловити ідею створення суду з прав людини СНД», - сказав О.ТОРШИН.

Він зазначив, що інтереси пересічної людини мають бути поставлені в основу.

«Європейський суд із прав людини - ефективний інструмент, але не всі країни в ньому беруть участь, і громадяни багатьох держав СНД не можуть туди звернутися. Крім того, сьогодні багатьом громадянам на теренах СНД Європейський суд із прав людини недоступний, оскільки судитися в Європі – справа дорога», - зазначив О.ТОРШИН.

За його словами, створення Євразійського союзу - це «практичне завдання». Пріоритетним напрямком у цій роботі є «формування єдиного правового простору», зазначив він.

О.ТОРШИН вважає, що суд із прав людини СНД міг би розглядати справи не 7 років, як ЄСПЛ, а набагато швидше. Причому судочинство такий суд вестиме російською мовою, й тому не потрібно буде великої кількості перекладачів.