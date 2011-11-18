У Парижі відкривається виставка до 20-річчя СНД

У Парижі відкривається виставка до 20-річного ювілею утворення Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД (МФГС) Галина СКОРОБОГАТОВА, виставка відкривається 18 листопада на Набережній Аустерліц, 34 і триватиме до 28 листопада.

«Проект «Поруч» є візуальним дослідженням, що об'єднує традиційне мистецтво, авангард і найактуальніші творчі практики з 11 країн - учасниць СНД», - сказала Г.СКОРОБОГАТОВА.

За її словами, етноиыставка «Поруч», що демонструє культуру одночасно всіх держав СНД, відбуватиметься в Європі вперше.

Г.СКОРОБОГАТОВА відзначила, що на виставці буде представлено живопис, графіка, предмети матеріальної культури (халати, пряникові дошки, текстиль тощо), фотографії, відео, об'єкти, інсталяції.

За її словами, Україну представлять художники Микола МАЦЕНКО і Олег ТІСТОЛ.

Будуть також представлені роботи з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану.