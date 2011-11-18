У Нью-Йорку протестувальники намагалися перекрити метро

Учасники руху "Захопи Волл-стріт!" не змогли перекрити рух нью-йоркського метро через недостатню чисельність своїх лав, передає кореспондент РІА "Новости".



На станцію Юніон-сквер, де перетинаються шість гілок метрополітену, які з'єднують Манхеттен з Бронксом і Брукліном, прийшли лише кілька десятків протестувальників.



За чисельністю вони явно поступалися силам поліції і репортерам, які прийшли на цю вузлову станцію за оголошенням руху, який обіцяв "захопити" метро і паралізувати підземний трафік.



Нечисленні учасники акції на станції Юніон-сквер вигукували гасла руху, очікуючи підкріплення, проте потім сіли в поїзд із закликами прямувати на Таймс-сквер.



Поліція не перешкоджала учасникам акції.



Раніше рух "Захопи Волл-стріт!" оголосив, що має намір провести в четвер у Нью-Йорку масові акції непокори з нагоди двомісячного ювілею з моменту початку кампанії і у зв'язку з розгоном наметового містечка в Зуккотті-парку.



Акція "Захопи Волл-стріт" стартувала в Нью-Йорку 17 вересня. Протестувальники виступили проти безробіття, політики влади і фінансових інститутів, називаючи їх "фінансовими терористами", а також вимагаючи підвищити податок на 1% багатіїв. Активісти вважають, що діють від імені більшості населення США (звідси одна з назв руху - "99%"). Незабаром аналогічні акції почалися в ряді інших країн світу, у тому числі в Канаді, Австралії, Німеччини, Великобританії, Франції, Іспанії.