США: удар по Іранові вплине на світову економіку

Міністр оборони США Леон Панетта напередодні зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Ехудом Бараком заявив, що удар по Ірану може завдати економічної шкоди всьому світу, передає Reuters.



"Будуть економічні наслідки, які здатні вплинути не тільки на нашу, а й на світову економіку", - сказав Панетта, який прибув до канадського міста Галіфакс, де пройде саміт, присвячений проблемам безпеки.



Очікується, що в ході цього саміту він проведе двосторонню зустріч з міністром оборони Ізраїлю Ехудом Бараком.



На початку листопада, нагадує РІА "Новости", в ізраїльських і західних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху нібито намагається заручитися підтримкою більшості ключових міністрів для проведення можливої ​​військової операції проти Ірану. Президент Ізраїлю Шимон Перес 4 листопада заявив, що єврейська держава схиляється до військового вирішення іранської проблеми більше, ніж до дипломатичного варіанту.



Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підготувало доповідь щодо ядерної програми Ірану, витяги з якої 8 листопада навели інформаційні агентства, в якій стверджує, що Іран до 2003 року вів роботи, спрямовані на створення ядерної зброї, і подібна діяльність може мати місце і сьогодні.



Рада керуючих МАГАТЕ у п'ятницю, як очікується, винесе на голосування проект резолюції щодо Ірану, в якій закликають цю країну відкрити доступ експертам агентства до ядерних об'єктів.