Тарасюк: внутрішня криза послабила Україну на міжнародній арені

Тривала внутрішньополітична криза в Україні позначилася на реалізації зовнішньополітичних інтересів України не лише з Російською Федерацією, а й з усіма іншими партнерами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі НРУ, таку думку висловив сьогодні під час прес-конференції голова Народного Руху України, член блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Борис ТАРАСЮК.

За його словами, оскільки будь-яка країна, в якій триває внутрішньополітична криза, є послабленою, “відповідно, послаблені її позиції на міжнародній арені».

Б.ТАРАСЮК зазначив, що наші партнери отримують вигоду від того, що в Україні внутрішньополітична криза. За його словами, на такому фоні важко говорити про захист національних інтересів. Б.ТАРАСЮК також переконаний, що реалізація наших зовнішньополітичних інтересів буде залежати від того, як пройдуть вибори і якими будуть їхні результати. “Якщо перемогу остаточно отримають демократичні сили, то, звичайно, і позиції України будуть сильнішими, і легше буде відстоювати національні інтереси з будь-яким партнером», - сказав він. За його словами, у разі перемоги демократичних сил буде зміцнено позицій України на переговорах з усіма її партнерами і проведено послідовний зовнішньополітичний курс. “Не буде цієї ситуації, яка є до нині, коли наші партнери не знають з ким говорити”, - додав Б.ТАРАСЮК.