США ще не вирішили, чи буде в Сирії громадянська війна

На думку держсекретаря США Хілларі Клінтон у разі зміцнення сирійської опозиції, в республіці цілком може спалахнути громадянська війна.



"Я думаю, що там може розпочатися громадянська війна між урядовими силами і опозицією, яка буде мати чітку мету, буде добре озброєна і добре проспонсорував. Особливу, якщо не провідну, роль в ній відіграють перебіжчики з числа військових. Ми вже бачимо це, і варто відзначити, що нам це не подобається тому, що для нас важливі мирні протести і опозиція, утримуватися від насильства ", - цитує заяву Х. Клінтон агентство Синьхуа.



Разом з тим, вона звинуватила президента Башара Асада в провокаціях, підкресливши, що це його дії "змушують народ брати в руки зброю".



Коментуючи роботу Ліги арабських держав, Х. Клінтон відзначила великі зусилля, які, на її думку, організація докладає для припинення насильства в Сирії. "Я вважаю те, що зробила ЛАГ, ті заяви, які озвучила Туреччина, для суспільства і для уряду означають набагато більше, ніж ми, що спостерігають за всім зі сторони, можемо зрозуміти", - додала вона.



Слова Х. Клінтон припали на противагу заявам прес-секретаря Державного департаменту Марка Тонера, зауважує РосБізнесКонсалтинг, який у своїй промові він відкинув можливість переростання сирійського протистояння до рівня громадянської війни, оскільки США не бажають бачити подальшу мілітаризацію.