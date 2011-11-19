Назарбаєв: навіть рубль не підходить на роль єдиної валюти

Жодна національна валюта не годиться на роль єдиної валюти Євразійського союзу, вважає президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.



У п'ятницю в Москві президенти Росії, Білорусії і Казахстану Дмитро Медведєв, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко підписали декларацію про євразійську економічну інтеграцію - "дорожню карту" інтеграційного процесу, кінцевою метою якого проголошується створення Євразійського економічного союзу.



"Спочатку нам треба довести для себе вигідність і рівноправність нашого економічного простору. Після цього обов'язково постане питання про єдину валюту, - сказав в інтерв'ю глава Казахстану. - Але я вважаю, що жодна національна валюта, включаючи таку потужну, як рубль, не годиться на цю роль. Це має бути інша назва, повинна бути інша валюта ".



Питання про введення єдиної валюти в рамках Євразійського союзу, за його словами, поки не обговорювалося.



"Інтеграційний об'єднання починається спочатку зі створення зони вільної торгівлі, потім митного союзу, потім єдиного економічного простору. Потім будується економічний союз, потім вводиться розрахункова одиниця, як в Європі "екю" (European Currency Unit - Європейська валютна одиниця, клірингова валюта, що існувала для розрахунків у ЄС до введення євро. - РІА Новини), - сказав Назарбаєв. - Треба створити все це, а потім будемо думати про єдину валюту".