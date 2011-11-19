В Іспанії настав «День тиші»

Офіційна передвиборча кампанія, що стартувала на початку листопада в Іспанії, завершилася в ніч на суботу.

Як передає РІА «Новости», на всій території Іспанії наступив "день тиші" перед загальними парламентськими виборами, які відбудуться у неділю.

Нинішні загальні парламентські вибори проходять на чотири місяці раніше від запланованого терміну. Голова уряду Іспанії Хосе Луїс РОДРІГЕС САПАТЕРО пішов на це крок під тиском опозиції.

Останні два тижні головні претенденти на посаду голови уряду - Маріано РАХОЙ, від опозиційної консервативної Робочої партії, і кандидат від правлячої Іспанської соціалістичної робочої партії Альфредо Перес РУБАЛЬКАБА - провели у поїздках країною. Щодня вони брали участь у численних мітингах своїх прихильників, пояснюючи, що чекає країну у разі їх обрання.

"Ми збираємося покінчити з кризою, тому що це наш обов`язок, тому що ми можемо це зробити і тому що іспанці готові надати нам масивну підтримку", - заявив на останньому передвиборчому мітингу М.РАХОЙ.

У свою чергу, А.РУБАЛЬКАБА, виступаючи на мітингу в останній день кампанії, заявив, що тільки соціалісти можуть врятувати Іспанію.

"Є лише одна партія, яка може врятувати Іспанію від абсолютної правої більшості, - це соціалісти. Тому ми закликаємо вас голосувати, щоб посилити наші позиції", - сказав він.

Провідні іспанські політичні партії - Народна і Соціалістична - у ході передвиборчої кампанії запропонували два різні шляхи виходу з кризи.

Соціалісти пропонують продовжити політику збільшення податків, що проводилася ними до цього часу. Вони хочуть значно більше стягувати податків зі спроможних людей, а також збільшити акцизи на спиртні і тютюнові вироби.

Народна партія стверджує, що саме ця податкова політика привела Іспанію на межу економічної прірви, спричинивши розорення багатьох підприємств і втечу капіталів за кордон.

"Народники" виступають за зниження податків, щоб таким чином заохочувати підприємницьку ініціативу. Опозиційна партія пропонує знизити податок з малих і середніх підприємств з 30 до 20-25%, а також зменшити податок з банківських доходів громадян, що приведе до пожвавлення економіки.

Разом з тим, як зазначають політологи, хто б не переміг на виборах, на іспанців чекають важкі часи. Час "жирних корів" пройшов, зараз треба затягти паски і чекати подальшого скорочення зарплат, заморожування соціальних допомог і субсидій, зазначають іспанські ЗМІ.