На півдні Лівії заарештували сина Каддафі

Сина лідера лівійської Джамагірії Муамара Каддафі Сейф АЛЬ-ІСЛАМА заарештовано на півдні Лівії, повідомляє РІА «Новости».

За даними агентства Рейтер, на момент затримання Каддафі-молодший був здоровий.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Сейф АЛЬ-ІСЛАМ, оголошений Інтерполом у міжнародний розшук, перебував у Нігері або Малі, проте жодна з країн не підтверджувала цю інформацію.

У середині лютого в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою відставки М.Каддафі, який правив країною понад 40 років. Згодом демонстрації переросли у збройне протистояння між силами полковника і опозицією.

РБ ООН 17 березня ухвалила резолюцію, що відкриває можливість іноземного військового втручання в ситуацію у цій північноафриканській країні. В операції коаліційних сил, що почалася 19 березня, брали участь, зокрема, Велика Британія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія, Норвегія.

Упродовж майже десяти місяців бойових дій супротивникам режиму М.Каддафі вдалося встановити контроль майже над усією територією Лівії. У лютому опозиція сформувала у Бенгазі Перехідну національну раду (ПНР), яку оголосила єдиним легітимним органом влади в країні. ПНР визнали більш як 60 країн. М.Каддафі загинув у жовтні у районі своєї "малої батьківщини" - міста Сирт - після того, як його захопили у полон.