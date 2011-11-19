Вибух на хімзаводі в Китаї: чотирнадцять робітників загинули

Чотирнадцять робітників загинули і п`ятеро дістали поранення в результаті вибуху на хімічному заводі в провінції Шаньдун на сході Китаї.

Як передає агентство Сіньхуа з посиланням на місцеву владу, вибух стався близько 14:00 за місцевим часом на підприємстві з виробництва меламіну в місті Синьтай під час ремонту устаткування.

Четверо робітників загинули на місці, ще 10 осіб померли пізніше від ран у лікарні. Стан решти п`яти поранених, за словами медиків, стабільний.

Причини надзвичайної пригоди встановлюються.