Вибух на хімзаводі в Китаї: чотирнадцять робітників загинули
19:51, 19 листопада 2011Світ
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П`ятеро - дістали поранення
Чотирнадцять робітників загинули і п`ятеро дістали поранення в результаті вибуху на хімічному заводі в провінції Шаньдун на сході Китаї.
Як передає агентство Сіньхуа з посиланням на місцеву владу, вибух стався близько 14:00 за місцевим часом на підприємстві з виробництва меламіну в місті Синьтай під час ремонту устаткування.
Четверо робітників загинули на місці, ще 10 осіб померли пізніше від ран у лікарні. Стан решти п`яти поранених, за словами медиків, стабільний.
Причини надзвичайної пригоди встановлюються.
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