В Іспанії сьогодні - дострокові парламентські вибори

В Іспанії сьогодні пройдуть дострокові парламентські вибори.

Як повідомляє радіо «Свобода», голосування на п'ять місяців раніше запланованого терміну проводиться у зв'язку з втратою довіри до уряду прем'єра Хосе Луїса Родригеса САПАТЕРО.

Критику викликала, насамперед, нездатність Кабінету міністрів справитися з гострою фінансово-економічною кризою і найвищим рівнем безробіття в єврозоні.

У виборах беруть участь близько 20 десятків політичних партій і коаліцій. Утім основна боротьба, згідно з прогнозами, розгорнеться між двома провідними політичними силами – соціалістами, що перебували до досі при владі, та опозиційною ліберальною Народною партією.