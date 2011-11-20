Секретну інформацію про Обаму знайшли у канаві

Журналіст австралійської газети The Age Ділан Велч знайшов на вулиці 120-сторінковий буклет з секретними даними про візит в країну президента США Барака Обами.

Як повідомляє ТСН, у 120-сторінковому буклеті містилася інформація про пересування Обами під час візиту, що відбувся на цьому тижні, про забезпечення безпеки президента, а також номери мобільних телефонів вищих американських і австралійських чиновників.

За словами журналіста, він знайшов буклет в канаві приблизно в ста метрах від будівлі парламенту в столиці Австралії Канберрі, яку Обама відвідував в ході візиту.

У заяві генерального прокурора Австралії сказано, що ведеться розслідування інциденту. Від подальших коментарів у прокуратурі відмовилися.