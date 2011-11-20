У Каїрі спалахнули нові зіткнення

Зіткнення протестувальників із силами безпеки спалахнули сьогодні з новою силою в центрі єгипетської столиці.

Демонстранти, які з ночі не залишали площу Тахрір, підпалили поліцейський автомобіль, передає ІТАР-ТАСС.

Військова поліція блокувала підступи до будівлі МВС, розташованої поряд із Тахріром, і присікає спроби протестувальників прорватися через загородження.

Минулий день відзначався найсерйознішими за останні тижні безпорядками в Каїрі, а також на півночі - в Александрії. У столиці армія й поліція силою спробували відтіснити демонстрантів із Тахріра, проте ті знову поверталися, не бажаючи згортати безстроковий страйк.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, минулої доби загинули двоє людей, 928 постраждали.