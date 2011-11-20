Le Temps: Росіяни втомилися від культу Путіна

Росіяни втомилися від культу Володимира Путіна, пише Le Temps. "Він кожного вечора постає на телебаченні в репортажах, що їх ретельно зрежисирували, які підкреслюють його достоїнства, супроводжуються благоговійними і влесливими коментарями журналістів або його політичних союзників, - констатує кореспондент Еммануель Гріншпан. - Але ніколи, жодного разу ми не чули ані слова критики на його адресу на трьох федеральних телеканалах".

Довгий час Володимир Путін міг похвалитися показниками популярності, яким позаздрили б всі західні лідери, але тепер знос торкнувся і цієї феноменально довгої популярності, пише газета. "Могутня машина, що полірує імідж Володимира Путіна, дратує все більшу кількість російських громадян", - констатує видання, посилаючись на дані опиту "Левада-центру": чверть опитаних заявили про існування культу особи Путіна, тоді як у 2006 році їх було тільки 10%, лави ж тих, хто заперечує факт культу, стрімко рідшають: у 2006 їх було 57%, сьогодні - 33%. Та й популярність прем'єра досягла історично низьких показників: лише 24% росіян вважають його "симпатичним", пише газета.

"Увага все більше фокусується на особі Володимира Путіна, а не на одному з інститутів влади. Він і лише він може стати сполучною ланкою між населенням і бюрократією, це він - гарант стабільності", - підкреслює політолог Михайло Виноградов, який вважає, що кремлівські піарники зі шкіри пнуться, щоб "продати" росіянам "нового Путіна". "Їм слід поквапитися, тому що, згідно з тим же опитуванням, тільки 25% росіян вважають, що збереження влади одним кланом впродовж довгого часу гарантує стабільність, тоді як 34% вважають, що це веде до зловживань владою, корупції і свавілля", - відзначає газета.

Одночасно влада з маніакальною завзятістю позбавувається всіх, хто міг би серйозно протистояти Путіну, констатує Гріншпан. "Існує два типи партійних лідерів: або вони лояльні по відношенню до лідера країни, або вони вибирають жорстку опозицію і тоді їх позбавляють ефіру і можливості брати участь у виборах", - пише видання.

Инопресса