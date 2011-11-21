Мер Нью-Йорка оголосив про запобігання теракту

Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг на екстреній прес-конференції в неділю увечері заявив про запобігання властями терористичного акту, повідомляє Associated Press.

За його словами, 27-річний Хосе Піментел, який симпатизує «Аль-Каїді» планував вибух у будівлях, де розташована поліція і відділення пошти. Він був арештований у суботу, йому пред'явлені звинувачення відразу за декількома статтями.

«Він не був частиною великої змови, центр якої знаходився б за кордоном», – підкреслив Блумберг.

Мер також уточнив, що Піментел живе на Манхеттені. Він є громадянином США, народився в Домініканській республіці.

Піментел знаходився під спостереженням спецслужб з травня 2009 року і розглядався владою як «вовк-одинак». За словами глави поліції Нью-Йорка Рея Келлі, Піментел навчився робити бомбу, вивчаючи журнал, який видає «Аль-Каїда на Арабському півострові».

Келлі стверджує, що заарештований у суботу вихідець з Домініканської республіки знаходився на момент затримання «в активній стадії виробництва бомби».

Газета.ру