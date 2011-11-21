Лукашенко поїде в Москву віддавати трубу

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 25 листопада в Москві візьме участь у засіданні Вищої Державної Ради Союзної держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Президента Білорусі.

Планується, що на засіданні Вищої держради буде також підписано угоду про виділення Білорусі російського кредиту на будівництво АЕС, про що 8 листопада повідомляв заступник міністра енергетики Білорусі Михайло МІХАДЮК після того, як верхня палата Національних зборів країни схвалила закон про ратифікацію білорусько-російської міжурядової угоди про співпрацю в галузі будівництва АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, сьогодні заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ повідомив, що 25 листопада «Газпром» має намір укласти контракти на поставку газу до Білорусі і купівлю других 50% акцій «Білтрансгазу».

«Документи всі готові. Тому всі питання вирішимо 25 числа... Йдеться про підготовку двох міжурядових угод, які, як передбачається, будуть підписані прем`єрами нашим держав. Йдеться про угоду про закупівлю 50% додаткових, по суті 100%, «Білтрансгазу», та угоду про принципи утворення ціни на газ, на тарифи транзиту. Одночасно будуть підписані контракти на поставку газу, на транзит газу через Білорусь», - сказав В.ГОЛУБЄВ журналістам у місті Міни Ленінградської області, передає РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, О.ЛУКАШЕНКО відвідував Москву 18 листопада, де разом з президентами РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ підписав низку документів, зокрема, договір про створення Євразійської економічної комісії - наднаціонального органу, якому поступово передаватимуться національні повноваження.