Білоруси дві години сиділи без інтернету

Більшість білоруських сайтів близько двох годин були недоступні через аварію в одному з дата-центрів національного оператора зв`язку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, недоступними були сайти, розміщені у дата-центрі «Белтелекому».

Як повідомляють білоруські Інтернет-форуми, проблеми з доступом були пов`язані з тим, що в дата-центрі стався збій електроживлення. Проблеми почалися близько 17:00 за мінським часом, але до 18:50 неполадки були усунені.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента Білорусі № 60, усі білоруські сайти мають бути розміщені на території країни.

Через те, що сучасних дата-центрів у країні немає, а єдиним великим постачальником хостинг-послуг є «Белтелеком», будь-яка аварія в дата-центрі провайдера призводить до зникнення білоруського інтернету.