Уряд Єгипту подав у відставку

23:51, 21 листопада 2011
Світ
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Зіткнення в Каїрі

КабінетміністрівЄгиптуна чоліз прем'єр-міністромЕссамШарафподаву відставку- післязапеклихзіткненьнаплощіТахрір уКаїріміжполіцією іпротестуючими, повідомляє Бі-бі-сі.

ТеперправлячавкраїніВища радазбройнихсилрозглядає проханняпро відставку.

Якзаявиввінтерв'юдержавному інформаційномуагентствуMENAпредставниккабінетуМохаммедХегазі, "враховуючискладніумови кризи, що переживаєтьсякраїною, урядбудевиконуватисвоїобов'язки аждо прийняття рішенняпро відставку".

Заворушенняв столиці Єгиптув понеділокспалахнули зновою силою -післятого, як силиправопорядкуспробувалиочистити площуТахрірвід протестуючихпротиперехіднихвлади країни.

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