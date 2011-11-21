Уряд Єгипту подав у відставку
23:51, 21 листопада 2011Світ
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Зіткнення в Каїрі
КабінетміністрівЄгиптуна чоліз прем'єр-міністромЕссамШарафподаву відставку- післязапеклихзіткненьнаплощіТахрір уКаїріміжполіцією іпротестуючими, повідомляє Бі-бі-сі.
ТеперправлячавкраїніВища радазбройнихсилрозглядає проханняпро відставку.
Якзаявиввінтерв'юдержавному інформаційномуагентствуMENAпредставниккабінетуМохаммедХегазі, "враховуючискладніумови кризи, що переживаєтьсякраїною, урядбудевиконуватисвоїобов'язки аждо прийняття рішенняпро відставку".
Заворушенняв столиці Єгиптув понеділокспалахнули зновою силою -післятого, як силиправопорядкуспробувалиочистити площуТахрірвід протестуючихпротиперехіднихвлади країни.
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