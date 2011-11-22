Грузія будує систему гірських тунелів

У Грузії завершилося будівництво автомобільного тунелю на Рікотском перевалі, що з'єднує захід і схід країни, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Будівництво тунелю довжиною 1 тис. 750 м на суму 43 млн ларі (26,5 млн дол.) фінансували Світовий банк і уряд Грузії.



За інформацією міністра інфраструктури та регіонального розвитку Грузії Рамаза Ніколаїшвілі, тунель повністю відповідає європейським стандартам безпеки: він оснащений сучасними системами гідроізоляції, вентиляції та каналізації, протипожежними системами, відеокамерами, технікою автоматичного управління тощо.



Автомобільний тунель відкрив президент Грузії Михайло Саакашвілі, який повідомив, що наступного року розпочнеться будівництво ще кількох тунелів набагато більшої довжини. Зокрема, в районі Степанцмінда поблизу грузино-російського кордону в Ларсі довжина нового тунелю становитиме 8 км 200 м. Тунелі також будуть побудовані у високогірних регіонах Сванетія і Рача, а також в Аджарській автономній республіці.



"Ми будуємо тунелі, що об'єднують Грузію. А росіяни свого часу побудували нам тут Рокський тунель, який розділив Грузію", - заявив М. Саакашвілі.