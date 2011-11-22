Медведєв хоче назвати корабель ім'ям Черномирдіна

У Росії одному з кораблів, що будуються, можуть присвоїти ім`я Віктора Черномирдіна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в указі Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА «Про увічнення пам`яті В.С.Черномирдіна».

«Уряду Російської Федерації розглянути питання про присвоєння ім’я В.С.Черномирдіна одному з кораблів, що будуються”, - зазначається в указі.

Також уряд РФ повинен розглянути питання про публікацію мемуарів В.Черномирдіна «Время выбрало нас», а також про видання у 2013 році державних знаків поштової оплати, присвячених 75-річчю від дня народження В.Черномирдіна.

Окрім цього Президент РФ доручив уряду Росії заснувати, починаючи з 2012 року, десять персональних стипендій імені В.Черномирдіна для студентів федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Московський державний відкритий університет імені В.С.Черномирдіна» і визначити порядок призначення цих стипендій.

Також в указі уряду Москви рекомендується розглянути питання про встановлення у 2012 році меморіальної дошки на будівлі, де працював В.Черномирдін, розташованій за адресою: вул. Строителей, д. 8.

«Рекомендувати Центральному банку Російської Федерації випустити ювілейну монету, присвячену 75-річчю від дня народження В.С.Черномирдіна», - йдеться також в указі.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ рекомендує власникові заводу зі стабілізації конденсату (Сургутський ЗСК) товариства з обмеженою відповідальністю «Газпром переробка» присвоїти цьому заводу ім`я В.Черномирдіна, а також встановити меморіальну дошку і пам`ятний знак на його території.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Президента РФ з питань економічного співробітництва з державами-учасницями СНД, колишній глава уряду РФ, екс-посол РФ в Україні В.Черномирдін помер у Москві 3 листопада 2010 року на 73-му році життя.