Волинь та Гагаузія підписали Декларацію

У Луцьку підписано Декларацію намірів про співпрацю між Волинською областю та автономно-територіальним утворенням Гагаузія Республіки Молдова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної державної адміністрації.

Документ підписали заступник голови Волинської ОДА Віталій КАРПЮК, голова облради Володимир ВОЙТОВИЧ та голова автономно-територіального утворення Гагаузія Республіки Молдова Михайло ФОРМУЗАЛ.

У Декларації йдеться про те, що сторони відповідно до законодавства обох країн готові співпрацювати у торгово-економічній, науково-технічній та культурній галузях. Пріоритетними сферами будуть економіка, промисловість, сільське господарство, наука, культура, молодіжний обмін та туризм.

На думку В.КАРПЮКА, до співпраці також доцільно залучити ділові кола для створення спільних підприємств.

У свою чергу М.ФОРМУЗАЛ сказав, що вони готові напрацювати механізми співпраці в чотирьох економічних напрямках, а саме: економіці, освіті, культурі та соціальній сферах. Він також відзначив, що інвестор, який бажає працювати в них, упродовж 5 років згідно із законодавством не сплачує податків, головне ж його завдання – створити робочі місця та забезпечити людям гідну заробітну плату.

Також під час зустрічі сторони детально презентували інвестиційний потенціал обох регіонів.