Депутат Сейму: візит президента Литви - не підстава забороняти Майдан

Литовський парламентарій Далія КУОДІТЕ закликає українську владу поважати право українців на мирні зібрання.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху з посиланням на заяву Д.КУОДІТЕ.

Депутат Сейму Литви засудила рішення київського суду про заборону збиратися на майдані Незалежності до Дня Свободи і відзначати річницю Помаранчевої революції.

Д.КУОДІТЕ наголосила, що українці необґрунтовано позбавлені однієї із найважливіших свобод - свободи на мирні зібрання. За її словами, аргументи Києва про те, що це пов’язано з візитом Президента Литви Далі ГРІБАУСКАЙТЕ, не витримують жодної критики.

«Візит керівника демократичної держави, якою, я сподіваюся, є Литва, жодним чином не може бути підставою, щоб розтоптати демократичні цінності. Закликаю офіційний Київ посилити нашу віру в те, що в Україні права людини захищаються так само, як і в країнах Європейського Союзу», - підкреслила вона.

Крім того, Д.КУОДІТЕ сподівається, що Президент Литви під час свого візиту нагадає про важливість захисту прав людини.