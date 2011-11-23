УЄФА відстежує ситуацію з бродячими собаками в Україні

УЄФА підтримує наміри уряду України негайно зупинити і заборонити у подальшому знищення бездомних собак.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За повідомленням, постійно отримуючи інформацію від різних організацій із захисту тварин щодо ситуації з бездомними собаками в Україні, УЄФА неодноразово звертався до українських урядовців з проханням вжити необхідних заходів для вирішення цього питання. УЄФА також надавав фінансову підтримку київській філії Товариства із захисту тварин, виступаючи посередником між спеціалізованими установами із захисту тварин та владою, які мали прийти до адекватного спільного рішення у ситуації, що склалася.

Після неодноразових дискусій між УЄФА та представниками української влади міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ у листопаді офіційно заявив про наміри ввести заборону на знищення бездомних собак. Чиновники також повідомили про плани країни побудувати низку притулків для таких тварин, де вони після проходження процесу стерилізації випускалися б на волю. Відповідно до нових законів, усі мери міст будуть зобов'язані забезпечувати виконання нових правил, в іншому випадку вони нестимуть відповідальність перед законом.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ закликав мерів міст «хоча б на півроку» зупинити вбивства бездомних тварин.

«Я звертаюся до всіх мерів міст: давайте на півроку припинимо це страшне, жахливе ставлення до тварин і постараємося зробити «Стоп!» цим смертям хоча б на півроку», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

При цьому він повідомив, що у 2012 році у Києві і Чернігові буде побудовано притулки для бездомних собак.

«Ми з громадськими організаціями і міжнародними, й українськими, починаємо у 2012 році будівництво притулків для собак. Ви знаєте, що питання того, як ставляться до бездомних тварин, достатньо проблемне, відбувається їхнє вбивство», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що під будівництво цих притулків у Києві й Чернігові вже виділена земля і розроблено проекти.

Крім того, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що зустрічався з представниками громадських організацій Великої Британії, які займаються захистом собак, а також має намір зустрітися з німецькими зоозахисниками. «Ми йдемо назустріч і будуємо притулки», - додав міністр.

Також М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що Мінекології виділить кошти тим великим містам, які підготують проекти з будівництва притулків.