Франція визнала сирійську опозицію

Франція визнала опозиційну сирійську Національну Раду легітимним партнером з переговорів. Про це, як повідомляє Associated Press, глава МЗС Франції Ален Жюппе (Alain Juppe) заявив після зустрічі з лідером Нацради Сирії в Парижі.



Жюппе також зазначив, що Франція буде домагатися формального визнання легітимності Ради від Ліги арабських держав і від інших своїх союзників. Як відзначає Reuters, заява глави французького МЗС стала на даний момент найбільш значущим успіхом сирійських опозиціонерів в питанні потенційного міжнародного визнання.



Крім цього, Жюппе розповів, що Франція запропонує ЄС розглянути можливість створення в Сирії "зон безпеки", в яких цивільне населення могло б отримати захист, а опозиція - можливість для угруповання сил. При цьому Жюппе зазначив, що виключає проведення наземної військової операції на сирійській території.



Раніше про можливе створення "зон безпеки" у Сирії заявляли Туреччина і Йорданія.



Тим часом, Комітет із захисту прав людини Генеральної Асамблеї ООН 23 листопада більшістю голосів прийняв резолюцію, яка засуджує дії уряду Башара Асада з придушення виступів опозиції, зауважує Лента.ру. Росія і Китай, які раніше блокували резолюцію із засудженням сирійських властей на рівні Ради Безпеки, при голосуванні утрималися.



Протистояння між режимом Башара Асада та опозицією в Сирії триває з березня 2011 року. У ході жорстоких придушень силами безпеки мирних акцій протесту, а також сутичок урядових військ з військовими, які перейшли на бік опозиції, загинули більше трьох з половиною тисяч осіб.



У серпні група сирійських опозиціонерів в Стамбулі оголосила про створення Національної Ради, яка, за задумом її засновників, має прийти до влади після відставки Башара Асада. 11 листопада про визнання Ради як єдиної легітимної влади в Сирії заявив уряд лівійських повстанців.