Президент Росії розчарував генсека НАТО
02:30, 24 листопада 2011Світ
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"Такий крок нагадує про минуле"
ГенеральнийсекретарНАТОАндерсФогРасмуссензаявив,що "дужерозчарований" загрозоюРосії розміститиракетина кордонахз країнамиЄС- у відповідьна планиСШАрозгорнутисистемиПРО вСхіднійЄвропі,повідомляєБі-бі-сі. "Припущенняпро те, що розміщенняракетврайонах, що межуютьзальянсом, єадекватною відповіддюнасистемуПРО,дужерозчаровує", -сказавгенсекНАТО,виступаючивБрюсселі. ЗасловамиРасмуссена, такийкрокнагадуєпро минуле,аленіякне суміснийз нинішнімистратегічнимивідносинамиміжНАТОта Росією. "Перспективи -у співпраці,ане вконфронтації", -заявивгенсекальянсу.
"Припущенняпро те, що розміщенняракетврайонах, що межуютьзальянсом, єадекватною відповіддюнасистемуПРО,дужерозчаровує", -сказавгенсекНАТО,виступаючивБрюсселі.
ЗасловамиРасмуссена, такийкрокнагадуєпро минуле,аленіякне суміснийз нинішнімистратегічнимивідносинамиміжНАТОта Росією.
"Перспективи -у співпраці,ане вконфронтації", -заявивгенсекальянсу.
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