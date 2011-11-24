Президент Росії розчарував генсека НАТО

02:30, 24 листопада 2011
Світ
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"Такий крок нагадує про минуле"

ГенеральнийсекретарНАТОАндерсФогРасмуссензаявив,що "дужерозчарований" загрозоюРосії розміститиракетина кордонахз країнамиЄС- у відповідьна планиСШАрозгорнутисистемиПРО вСхіднійЄвропі,повідомляєБі-бі-сі.

"Припущенняпро те, що розміщенняракетврайонах, що межуютьзальянсом, єадекватною відповіддюнасистемуПРО,дужерозчаровує", -сказавгенсекНАТО,виступаючивБрюсселі.

ЗасловамиРасмуссена, такийкрокнагадуєпро минуле,аленіякне суміснийз нинішнімистратегічнимивідносинамиміжНАТОта Росією.

"Перспективи -у співпраці,ане вконфронтації", -заявивгенсекальянсу.

 

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