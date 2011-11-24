Moody's не виключає, що знизить рейтинг США

Міжнародне рейтингове агентство Moody's може знизити довгостроковий суверенний кредитний рейтинг США, який перебуває нині на вищому рівні ААА, якщо влада країни зробить спробу урізати або скасувати автоматичне скорочення витрат, передбачене в разі невдачі роботи спеціального міжпартійного комітету конгресу США, передає Associated Press.



При цьому аналітики агентства зазначили, що провал роботи комітету щодо погодження скорочень бюджетних видатків не є приводом для зниження рейтингу США або перегляду його прогнозу.



22 листопада, зауважує РосБізнесКонсалтинг, спеціальний комітет конгресу США, що складається з демократів і республіканців, оголосив про нездатність домовитися щодо скорочення бюджетних видатків через "істотні розбіжності серед членів комітету".



На тлі цих подій рейтингове агентство Standard & Poor's залишило рейтинг США без змін за умови, що будуть дотримані обмеження на дискреційні витрати (які не є життєво необхідними), позначені в законі про бюджетне контролі від 2011 року. Fitch Ratings запланували перегляд довгострокового кредитного рейтингу США до кінця листопада: очікується зміна прогнозу на "негативний" зі "стабільного", менш вірогідне зниження рейтингу на одну сходинку.