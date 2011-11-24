Білоруському правозахисникові дали 4,5 роки з конфіскацією

Голову білоруського правозахисного центру "Вясна" Алеся БЄЛЯЦЬКОГО засуджено до 4,5 років колонії посиленого режиму з конфіскацією майна, повідомляє білоруська служба Радіо "Свобода", яке вело пряму трансляцію із залу суду.

Суд визнав А.БЄЛЯЦЬКОГО винним у несплаті податків.

Точна сума претензій до правозахисника неясна, відзначає Лента.ру. Раніше повідомлялося, що він не сплатив податки на суму 352,3 мільйона білоруських рублів (30,7 тисячі доларів), проте на суді, за свідченням кореспондента радіостанції, прозвучала сума в 721 мільйон рублів (майже 63 тисячі доларів). Захист А.БЄЛЯЦЬКОГО відмовився коментувати результат справи, але вже заявив про намір оскаржити вирок.

Виголошення вироку А.БЄЛЯЦЬКОМУ супроводжувалося криками "Ганьба!" у залі суду. На засіданні були присутні відома в Білорусі правозахисниця Людмила ГРЯЗНОВА і правозахисники з інших країн, колишній кандидат у президенти країни Володимир НЕКЛЯЄВ, а також посли декількох європейських країн - усього більше ста осіб.

А.БЄЛЯЦЬКОГО було заарештовано 4 серпня 2011 року в Мінську. В суді він відмовився визнати себе винним і стверджував, що висунуте проти нього звинувачення "не має логіки". За словами правозахисника, гроші на його рахунках за кордоном, що зацікавили правоохоронні органи, призначалися центру "Вясна", який був позначений одержувачем на всіх виписках за цими рахунками.

У зв`язку з цим А.БЄЛЯЦЬКИЙ раніше висловлював упевненість у тому, що його переслідують за правозахисну діяльність. Центр "Вясна", заснований у 1996 році, займається правовим захистом громадян, популяризацією правових знань і підтримкою пов`язаних із правозахисною діяльністю громадських ініціатив.