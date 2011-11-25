Журналістки в Єгипті зазнають сексуальних нападів
Повідомляють "Репортери без кордонів"
Організація "Репортерибезкордонів"рекомендуєне відряджатидоЄгиптужінок-журналістів- у зв'язкуз тим,що в ційкраїнінанихпочастішалисексуальні напади, повідомляєБі-бі-сі.
У четверамериканськийоглядачєгипетськогопоходження, 44-річнаМонаЕльтахавібулазатриманаполіцієюврайоні площіТахрір уКаїрі іпровелавдільниці 12годин.
Післязвільнення вонапоказалаколегам зAssociated Pressчисленнісинціі забої,атакожрозповіла,щовдільниці з неювчинилинасильницькідіїсексуальногохарактеру.
Тогождняфранцузькажурналістка, ім'яякої "Репортерибезкордонів" неназивають,сталажертвоюсексуальногонападу групичоловіків у центріКаїра.
Цівипадки непоодинокі.Зокрема, у лютому цьогороку кореспонденттелеканалуCBSЛараЛоганзазналавКаїрісексуальногонападуозвірілогонатовпу.
"Іншоговиходу,крімякпризупинити відправленняжінок-журналістокдо Єгипту, немає", -заявляють "Репортерибезкордонів".