Журналістки в Єгипті зазнають сексуальних нападів

07:04, 25 листопада 2011
Світ
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Повідомляють "Репортери без кордонів"

Організація "Репортерибезкордонів"рекомендуєне відряджатидоЄгиптужінок-журналістів- у зв'язкуз тим,що в ційкраїнінанихпочастішалисексуальні напади, повідомляєБі-бі-сі.

У четверамериканськийоглядачєгипетськогопоходження, 44-річнаМонаЕльтахавібулазатриманаполіцієюврайоні площіТахрір уКаїрі іпровелавдільниці 12годин.

Післязвільнення вонапоказалаколегам зAssociated Pressчисленнісинціі забої,атакожрозповіла,щовдільниці з неювчинилинасильницькідіїсексуальногохарактеру.

Тогождняфранцузькажурналістка, ім'яякої "Репортерибезкордонів" неназивають,сталажертвоюсексуальногонападу групичоловіків у центріКаїра.

Цівипадки непоодинокі.Зокрема, у лютому цьогороку кореспонденттелеканалуCBSЛараЛоганзазналавКаїрісексуальногонападуозвірілогонатовпу.

"Іншоговиходу,крімякпризупинити відправленняжінок-журналістокдо Єгипту, немає", -заявляють "Репортерибезкордонів".

 

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