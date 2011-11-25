Журналістки в Єгипті зазнають сексуальних нападів

Повідомляють "Репортери без кордонів"

Організація "Репортерибезкордонів"рекомендуєне відряджатидоЄгиптужінок-журналістів- у зв'язкуз тим,що в ційкраїнінанихпочастішалисексуальні напади, повідомляєБі-бі-сі.



У четверамериканськийоглядачєгипетськогопоходження, 44-річнаМонаЕльтахавібулазатриманаполіцієюврайоні площіТахрір уКаїрі іпровелавдільниці 12годин.



Післязвільнення вонапоказалаколегам зAssociated Pressчисленнісинціі забої,атакожрозповіла,щовдільниці з неювчинилинасильницькідіїсексуальногохарактеру.



Тогождняфранцузькажурналістка, ім'яякої "Репортерибезкордонів" неназивають,сталажертвоюсексуальногонападу групичоловіків у центріКаїра.



Цівипадки непоодинокі.Зокрема, у лютому цьогороку кореспонденттелеканалуCBSЛараЛоганзазналавКаїрісексуальногонападуозвірілогонатовпу.



"Іншоговиходу,крімякпризупинити відправленняжінок-журналістокдо Єгипту, немає", -заявляють "Репортерибезкордонів".

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