На трасу Брест-Москва сіли два винищувачі

4 серпня два літаки ВВС Білорусії здійснили навчальну посадку на автотрасу Брест-Москва, повідомляє Лента.ру. Після приземлення МіГ-29 і Су-27 були обслужені і виконали зліт з дороги. З повітря винищувачі прикривали два штурмовики Су-24.

Ці навчання стали першими подібними в Білорусії. Більше того, літаки Су-27 до цього не сідали на шосе в жодній з країн СНД (а в інших і поготів. – УНІАН).

В рамках підготовки до них, за повідомленнями Білоруського телеграфного агентства, траса була перекрита, а на дорогу поклали додаткове покриття.

Навчальна посадка була запланована програмою льотно-тактичного навчання, яке проходить на 61-й винищувальній авіабазі в Барановичах. Наприкінці навчань плануються бойові пуски ракет на російському полігоні "Ашулук" в Астраханській області.