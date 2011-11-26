Протестувальники в Єгипті заблокували будинок уряду

Численний натовп громадян Єгипту блокував будинок уряду, люди протестують проти призначення правлячою Військовою радою прем'єр-міністра, передає телеканалу Press TV.



Протестувальники мають намір не дати новому голові уряду пройти на робоче місце, зазначає телеканал.



Камаль аль-Ганзурі протягом 10 років працював у кабінеті міністрів при старому президентові Хосні Мубараку, а наприкінці 1990-х навіть очолював уряд. Він має широку повагу в країні, але учасники революції хочуть бачити на чолі виконавчої влади людину, не пов'язану з колишнім режимом, та іншого покоління, ніж 77-річний аль-Ганзурі.



Тим часом в Каїрі проходить контрмітинг на підтримку влади. У той час, як на площі Тахрір тривають виступи опозиції з вимогою демократичних змін, на іншій площі столиці десятки тисяч людей влаштували мітинг на підтримку правлячого військового ради та її голови, маршала Тантауі.



Проармійські демонстранти розгорнули єгипетські прапори і плакати зі словами на підтримку військових. Присутні на контрмітингу заявляють, що лише вони висловлюють думку країни, а протестувальники на площі Тахрір представляють меншість населення.



Зі свого боку Сполучені Штати закликали правлячу військову верхівку Єгипту як можна швидше передати владу цивільному уряду.