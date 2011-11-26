В Україні мало знають про НАТО

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО наголошує на необхідності посилення інформаційної співпраці з НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це В.КЛИЧКО заявив під час зустрічі з представниками НАТО Мішелем ДЮРЕ та заступником помічника генерального секретаря НАТО Стефані БАБСТ.

«В Україні дуже мало інформації про НАТО і про співпрацю України з НАТО. І це не на користь ні Києву, ні Брюсселю», - сказав В.КЛИЧКО.

Він зазначив, що співпраця з Північноатлантичним альянсом є надзвичайно важливою, втому числі в контексті проведення спільних антитерористичних, рятувальних та інших навчань.

Крім того, за його словами, співпраця з НАТО допомагає Україні в розумінні демократичних стандартів.

У свою чергу, представники НАТО зазначили, що цінують співпрацю з Україною, а також уважно відстежують політичну ситуацію в Україні, в тому числі останні судові процеси проти представників опозиції.