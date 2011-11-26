У Москві вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні

У Москві вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, сьогодні на території Посольства України у Росії відбулась церемонія запалення Свічки пам`яті і покладання квітів до пам`ятної дошки жертвам Голодомору.

Українська громада і дипломати вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

“Я переконаний, що це святий обов’язок кожного українця - вшанувати пам’ять тих, хто загинув від голоду, безвинно загинув”, - сказав кореспонденту УНІАН посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що можна називати різну кількість загиблих, але скільки б людей не загинуло у ті роки – 2 чи 10 мільйонів, ця трагедія легшою не стає.

За словами посла, пам’ять жертв Голодомору щороку відзначається на території посольства, а у московському храмі Ікони Божої Матері “Всех скарбящих Радость” (Спаса Преображения) відбулась панахида за жертвами голодоморів в Україні.

“Це показує, що і в Росії, незважаючи на відоме обережне ставлення до деяких оцінок щодо причин Голодомору, є повага і шана до цієї події. Ніхто нікого не звинувачує, ми хочемо спокійно пом’янути тих, хто загинув у 30-ті роки”, - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.