ООН засуджує застосування тортур у Білорусі

Київ. 26 листопада. УНІАН. Комітет ООН проти тортур заявляє, що в Білорусі широко застосовуються тортури в місцях ув’язнення, а також проводиться політика залякування опозиціонерів.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, в оприлюдненій 25 листопада в Женеві доповіді сказано, що в розпорядження ООН надійшли численні свідчення, які підтверджують застосування тортур білоруською владою.

Доповідь була опублікована через день після того, як у Мінську керівник білоруського правозахисного центру "Весна" Алесь БЕЛЯЦЬКИЙ був засуджений до 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Згідно з достовірною інформацією, наданою комітету, багато людей у місцях позбавлення волі піддаються тортурам, жорстокому поводженню і залякуванню з боку співробітників органів безпеки Білорусі, особливо в момент арешту і під час попереднього ув’язнення", - йдеться в доповіді Комітету ООН проти тортур.

Співробітники білоруських служб безпеки часто працюють у штатському, що значно ускладнює їх пізнання, додають автори доповіді.