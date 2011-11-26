У Китаї росіянку засудили до страти

У Китаї суд засудив російську громадянку до смертної кари.



Вирок був винесений у м.Чжухай. 38-річну мешканку Хабаровська Марину Лопатіну звинуватили в спробі ввезення з спеціального адміністративного району Аомень (Макао) на материкову частину Китаю двох кілограмів героїну, передає радіостанція "Маяк" з посиланням на російське посольство в КНР.



Суд засудив М. Лопатіну до смертної кари з відстрочкою виконання на два роки. У китайській законодавчій системі діє практика заміни смертного вироку на довічне ув'язнення в разі, якщо за час відстрочки засуджений не зробив нових правопорушень, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.



Смертна кара в Китаї передбачена більш ніж 50-ма статтями кримінального кодексу. Крім злочинів, пов'язаних з наркотиками до вищої міри покарання в КНР також засуджують за вбивство, шкоду національній безпеці, корупцію, сутенерство, підробку грошових знаків і ряд інших злочинів, які оцінюються як особливо тяжкі. Страта в Китаї здійснюється двома способами: розстріл і смертельна ін'єкція.



Китайська влада не розкриває статистику страт, проте міжнародна правозахисна організація Amnesty International стверджує, що в КНР щороку страчують більше тисячі людей. За даними правозахисників, Китай страчує людей більше, ніж всі інші країни разом узяті.