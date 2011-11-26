За три дні в Єгипті буде уряд?

Камаль аль-Ганзурі, якого Вища рада збройних сил Єгипту призначила прем'єр-міністром і якому доручено сформувати уряд, має намір привести новий кабінет міністрів до присяги через три дні, передає Сіньхуа. Таку заяву новий єгипетський прем'єр зробив на зустрічі з активістами 11 політичних рухів, які підтримали його призначення на посаду глави уряду.



За словами К.аль-Ганзурі, вже 27 листопада він почне проводити зустрічі з кандидатами на посади міністрів, список яких був оголошений під час зустрічі. Планується, що лише до кількох крісел сядуть члени колишнього тимчасового уряду Єгипту, серед яких міністр енергетики Хасан Юніс і міністр міжнародних зв'язків та планування Фаїза Абу ан-Нага. Решта портфелів дістануться новим політикам.



К.аль-Ганзурі готовий створити консультативну раду з політиків, популярних серед демонстрантів на площі Тахрір, повідомляє інтернет-портал "Аль-Ахрам". За інформацією близьких до аль-Ганзурі джерел, до Ради можуть увійти можливі кандидати на президентський пост: колишній глава МАГАТЕ Мухаммед аль-Барадєї, а також авторитетні єгипетські ісламісти Хазем Салах абу Ісмаїл і Абдель Монем абу аль-Фаттух.



Тим часом Мохаммед аль-Барадеї готовий очолити уряд, повідомляє Радіо Свобода. Про це він заявив у суботу після зустрічі з членами правлячої в Єгипті Військової ради. Раніше аль-Барадєї і його група радників з виборчої кампанії вели агітацію за висунення його кандидатури на пост президента країни.



У суботу в Каїрі тривали демонстрації з вимогами до Військовій раді подати у відставку. Маніфестанти також виступають проти призначеного Військовою радою прем'єр-міністра аль-Ганзурі.



За повідомленнями медиків, під час зіткнень з поліцією в суботу одна людина була вбита. Усього за останній тиждень загинули більше сорока учасників протестів.